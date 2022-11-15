林世雄責成港鐵 兩個月內完成調查

港鐵列車車門飛脫事件震驚全城，運輸及物流局局長林世雄 （見圖）昨就事件向港鐵提出三項要求，包括要求港鐵明天提交初步調查報告，內容涵蓋事故的初步原因，全面檢視路軌旁構築物，其中備受爭議的疏散程序亦包含在內。



至於事故整體調查報告，港鐵須於兩個月內完成全面調查，政府有關部門將參與其中，強調調查期間如有任何跟進工作，均可即時處理。另外，林指機電工程署昨日已向港鐵發出書面指示，要求全面檢視鐵路網絡裏路軌旁設施及構築物，確保可穩妥使用；同時要制定嚴謹的定期檢查及維修機制，確保鐵路系統可靠且安全。



被問到在短短一年內，港鐵兩度發生車門飛脫事件，林指鐵路系統一宗意外都嫌多，港府重視鐵路網絡系統安全，已要求港鐵展開嚴格檢查，至於罰款就會跟現行機制行事。