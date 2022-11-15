﻿楊潤雄：暫停「大國文化」租康文署場辦演唱會﻿

政府日前公佈MIRROR演唱會事故調查報告，提到工程公司虛報設備重量。

文化、體育及旅遊局局長楊潤雄昨表示，已暫停MIRROR唱片公司、演唱會主辦方大國文化的所有康文署場地租用申請。他又指若調查發現充份證據，不排除會永久停止大國文化租用場地。



至於承辦商藝能工程及次承辦商協興隆，楊潤雄指在司法程序完成前，若有場地租用人僱用該兩公司，需再額外僱用獨立第三方人員進行審核；又不排除把安排擴展至涵蓋其他涉事公司。