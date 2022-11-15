快圖美早知保安漏洞 逾54萬會員資料外洩

連鎖沖印店快圖美的數據庫在去年遭勒索軟件攻擊及惡意加密，影響逾五十四萬名會員，以及近七萬四千名曾在網上商店訂購產品或接受服務的客戶。



私隱專員公署去年十一月收到快圖美的資料外洩事故通報，網上商店的數據庫於去年十月二十六日遭勒索軟件攻擊，涉及的資料包括客戶及會員的姓名、電話號碼、電郵地址、聯絡地址等。快圖美承認一九年啓用虛擬私有網絡即VPN系統，供公司內部存取資料，其後防火牆供應商指黑客可利用保安漏洞，啓動多重認證功能，但公司未有採取相應保護措施。公署指快圖美沒有採取切實可行的步驟保障客戶個人資料，違反《私隱條例》，已指示糾正。