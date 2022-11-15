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領保就業補貼即裁員

2022-11-15 列印
■利邦國際申請兩期保就業計劃後大規模裁員。
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利邦國際領退回352萬元
經營高級男士服裝品牌的利邦國際去年申請兩期保就業計劃後，獲發逾一千萬元後大規模裁員，公司原有一百八十一人被裁員至只剩六人，又未有將補貼資金用作支付員工薪金，有約一百五十六萬二千元未被用來支薪，違反不裁員承諾，要求交還款項不果。利邦國際前日遭律政司入稟高等法院，要求退回逾三百五十二萬港元補貼資金、罰款、相關利息及訟費。
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