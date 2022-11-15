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禮賓府兩司長官邸裝修費800萬

2022-11-15 列印
■行政長官李家超近日已入住禮賓府。
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行政長官李家超上任逾四個月，近日已入住禮賓府；禮賓府在今年七月及八月展開維修工程，改善滲水及防漏、修補及更換損壞和老化設施、屋宇設備等，預算開支約二百八十萬元。

政務司司長陳國基及律政司司長林定國至今未遷入官邸。其中律政司司長官邸作修葺，預算開支約四百萬元；而政務司司長官邸亦要處理平台漏水等問題，開支共約一百三十萬元。
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