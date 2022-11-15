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海關檢值6000萬冰毒

2022-11-15 列印
■海關除鐵器內檢獲約一百公斤懷疑冰毒。
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海關上月二十四日在機場偵破大型販運冰毒案件，於一個懸掛式電磁除鐵器內檢獲約一百公斤懷疑冰毒，估計市值約六千萬元。人員在消防處協助下以剝洋蔥方式逐層爆破，花了四小時切開六層金屬物料，在暗格內發現大量白色結晶體證實是冰毒。今年截至十月已檢獲五噸半毒品，較去年同期升七成四。
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