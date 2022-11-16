衝入海珠區政府 特警射水槍鎮壓 廣州抗封控示威推倒警車

拘滋事者

推倒鐵馬

破壞公物

廣州市疫情持續嚴峻，海珠區一直延長封控期，導致民怨沸騰。本周一深夜，網傳大批海珠區居民不滿封控措施，上街示威，有人破壞，有人推倒警車，是繼上海及深圳後第三個城市因封控而爆發警民衝突。市政府派遣特警到場鎮壓，對示威者發射高壓水槍。有消息指，事件起因，是有外來民工不滿封控措施打擊生計兼被遣返回鄉，要求政府提供減免租金和派發食物等援助。有居於廣州市的市民向本報證實，前晚海珠區康樂鷺江片區城中村發生大規模示威。據網上流傳影片顯示，大批市民前日白天開始聚衆示威，多個核酸檢測點被破壞。入夜後，民衆行動升級，有人向防疫人員和官員投擲雜物，有人推倒圍封鐵欄，更有人合力推翻警車等。另一影片還拍到，有人一度衝入海珠區政府。事發後，多輛警車駛往現場，部份車身寫上「特警」二字，警方試圖破開鐵閘進入小區，遭到大批居民反抗，遂發射高壓水槍鎮壓，多名示威者被捕。湖北民工要求現金援助消息指，示威者大多數是來自湖北的民工，他們拒絕透過政府提供的平台購買物資，要求獲免費派發，並要求業主免租。另外，有傳他們不滿區內一個經濟聯合社，以開展治理工作為由，讓他們暫時返鄉，要求政府解決回鄉自費隔離的費用問題，以及在當地隔離給予每人每日約二百二十五港元補償。內地單日新增一萬七千七百七十二宗本土陽性個案，廣東省佔五千六百三十三宗，九成八個案均在廣州發現。海珠區經過長時間的封控後，當局前日凌晨宣佈解封部份區域，其中連接海珠區和越秀區的海珠橋也恢復通車。省委書記黃坤明強調，廣州市疫情防控已取得積極成效，當局要全力遏制海珠區疫情，有效規範社區管控，實現社會面動態清零，阻斷社區傳播風險。中央早前發佈《二十條措施》，優化防控工作，其中包括盡量減少全員核酸。《中國新聞周刊》報道引述一名病毒學家，指《二十條》是積極的改變，是往科學防控、精準防控走。該名學者認為大規模核酸檢測給不少地方帶來很大財政壓力，加上採樣人員長期高負荷運轉，採樣面臨挑戰，到了該調整的階段。