將藍隧道及跨灣大橋最終測試 下月11日通車

將軍澳至藍田隧道及跨灣連接路將於下月十一日通車，政府預計屆時從日出康城往觀塘，車程最多縮減二十分鐘，並分流將軍澳隧道三至四成車流量，大大紓緩交通擁擠的問題。



將藍隧道及跨灣連接路下月十一日開通，工程大致完成。在將藍隧道將軍澳出入口，工人正作最後測試，管道內已安裝隔板，但指示牌及燈號仍未齊全。將藍隧道全長三點八公里，其中約二點二公里為隧道管道，採用來回雙線行車。隧道的藍田出入口連接東區海底隧道，如從東隧過九龍，可沿支路直駛將藍隧道；亦可經茶果嶺道迴旋處駛入隧道，避開鯉魚門道及將軍澳道交通。將軍澳出入口則在港鐵調景嶺站附近，左轉經寶順路，到達將軍澳市中心及寶琳坑口等地區；直行則連接跨灣連接路，直達日出康城及將軍澳工業邨。

日出康城往觀塘短20分鐘



運輸署助理署長（運輸項目）何偉基估計，隧道開通後，市民從將軍澳前往東隧，行車距離從七公里減至四點二公里；在早上繁忙時段，往來日出康城及觀塘市中心，車程最多縮減二十分鐘。他預計，三至四成車輛會改行新路，大大減輕將軍澳隧道擠塞的問題。此外，政府會於通車當日起，豁免使用將藍隧道及將軍澳隧道的收費。通車初期，當局會新增五條行經新隧道的巴士路線。



跨灣連接路全長一點八公里，其中一公里是全港首條同時設有行車道、單車徑及行人路的海上高架橋，並會與將軍澳海濱單車徑連接，組成全長五公里的沿海環迴單車徑。連接路亦設觀景台，市民在橋上步行或踩單車，可停下欣賞將軍澳一帶景色。