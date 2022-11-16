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Google搜國歌現港獨歌

2022-11-16 列印
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本報昨在Google搜索 「Hong Kong Anthem」，首項是港獨歌曲的YouTube影片，標題寫有「Anthem of The Hong Kong Protests」（香港示威國歌）字眼。有資訊業界人士指港府可向Google提出交涉，技術上能將相關結果後置甚至刪除，但公司如何處理是另一回事。

有關搜索第二項是誤播國歌事件報道；第五項是特區政府譴責事件聲明。若在YouTube等平台搜尋相關字眼，港獨歌都在前列位置。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指搜尋結果非Google有意為之，是根據早前網絡討論等數據呈現結果。
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