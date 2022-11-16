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新居屋揀樓 驥華苑靚單位半小時內搶光

2022-11-16 列印
■大批市民前往房委會樂富客務中心揀樓。
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新一期居屋七個屋苑昨天揀樓，北角驥華苑的「樓王」單位不足半小時就賣出。有來揀樓的市民說不擔心加息會增加負擔，最重要是有居所。今期居屋八千九百多個單位以市價五一折出售，價值近五百三十一萬元的「樓王」單位約半小時已賣出。有市民指「居住問題每日都在香港發生，有機會一定是給自己居所。不知為甚麼香港本地人要用一生運氣才抽到居屋。」
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