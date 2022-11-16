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「黃碼」周日放寬入馬場

2022-11-16 列印
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本港周四起進一步放寬防疫措施，持「黃碼」人士可進入更多不同處所，香港賽馬會將調整周日（二十日 ）賽馬日入場安排，包括容許在馬場的室外範圍飲食、進場時出示或掃描疫苗通行證二維碼，以及持有「黃碼」人士可進入馬場等。

由本月二十三日的周三夜賽起，運動遊樂將重臨跑馬地馬場。屆時啤酒園將全面重開，賽事之間的即場娛樂表演也全面恢復。
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