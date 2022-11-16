港貿易代表團明出席APEC

行政長官李家超明日將率領逾二十人的貿易代表團，到曼谷出席亞太經合組織會議（APEC）。他指會向接觸的所有人士，展示香港「有活力、動起來、活起來」。



李家超指會與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見。商貿團亦會與泰國商界領袖會面、參觀大型企業，介紹香港最新實際情況。李家超指會向接觸到的人士，展示香港在旅遊、營商以及經濟等會再展光芒，香港是唯一有全球及中國優勢的城市，亦有科技創新、文化藝術等新興優勢。他又指會爭取盡早使香港能加入區域全面經濟夥伴關係協定。



被問到會否考慮申辦二〇三五年世博會，李家超指任何有利於香港在國際一展所長的活動，政府都持開放態度；世博會是值得考慮的活動，政府會留意不同活動並作出整體研究。