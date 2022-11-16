任睇No.1
  • 23º
  • 83%
  • 2022年11月16日 星期三
熱門： 七欖國歌地鐵林黛草間彌生

日報新聞 > 港聞

美股中段升362點

2022-11-16 列印
Previous Next

美國十月最終需求生產物價指數（PPI）數據持續疲弱，加息預期降溫，杜指早段曾升逾四百五十點。杜指中段報三三八九九點，升三百六十二點；納指則報一一四八八點，升二百九十一點。滙控美國預託證券價格見四十四點八二港元，升零點一二港元；騰訊則見二百八十五點七港元，跌二點三港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2023-24JUPAS大學聯招選科指南
升中選校天書 2023-24
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd