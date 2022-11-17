金屬護欄移位致碰撞出軌 半年內全檢 港鐵甩門事故 全線軌旁大搜查

■港鐵車務總監李家潤指，金屬護欄移位與列車碰撞。

港鐵荃灣線列車本月十三日駛入油麻地站甩車門事故，港鐵於事發三日後向政府提交初步調查報告，指軌旁一個長七米、高二點四米金屬護欄移位，與入站的列車發生碰撞，導致車頭出軌，而兩對車門亦告甩掉。港鐵推出補救行動，針對路軌旁的結構裝置，於六個月內展開龐大而全面檢查，並成立委員會深入調查事故成因，兩個月內完成報告。港鐵車務總監李家潤向傳媒公佈事故的初步調查結果，當時荃灣線往中環方面列車駛入油麻地站月台之前，隧道路軌旁一個長七米、高二點四米的金屬護欄移位，當列車駛過時與之碰撞，導致頭卡車第一個轉向架偏離路軌。因此，當頭卡列車駛入月台時，兩對車門被撞至移位。他強調，港鐵會循幾方面深入調查金屬護欄移位的原因，包括維修安排、組件使用及損耗情況、環境因素、設計原意、列車軌道及月台幕門等。設委會徹查 兩個月內交報告李家潤強調，事故發生後，即時啟動應變程序，包括安排九百程免費巴士接載受影響乘客，亦有三百五十多位職員在沿線車站協助，且透過不同渠道發放資訊，而當時車站的秩序大致良好。此外，有一百五十多位職員通宵維修，包括將事故列車擺正並駛離現場、維修及檢測組件等，最終翌日早上恢復通車。加強實時監測及警報系統李強調，港鐵會成立調查委員會跟進事故，聘請本地及海外專家參與，期望兩個月內完成調查報告；港鐵已經檢查三十多個類似金屬護欄，「我哋亦會就軌道旁嘅結構裝置，同相關設施開展龐大、全面嘅檢查」，目標於六個月內完成，屆時會向機電署匯報。港鐵亦會透過不同方法，加強軌旁設備的實時監測及警報系統。為了協助乘客面對類似事故時有效離開車廂，港鐵會加強控制中心及車長的培訓。據悉，涉事的金屬護欄，是保護通風口和一些儀器設備，港鐵一直由專人鞏固，但事故發生後，港鐵關注有關工作須更加謹慎，因此對路軌旁結構裝置展開大檢查。