導彈誤炸波蘭 疑烏防空系統發射

俄烏激戰，殃及波蘭。傳一枚俄羅斯導彈周二射入波蘭東部村莊，造成兩人死亡，一度令地緣政局緊張，其後美聯社報道，是烏克蘭攔截導彈抵禦俄導彈攻擊時，誤入波蘭國境。



波蘭外交部指，當地時間周二下午，一枚俄製導彈落在東部、距離烏克蘭邊境約六公里的普熱沃杜夫村，導致兩名波蘭公民喪生，但沒有提及該導彈是否由俄國境內發射。據報指導彈擊中一座處理穀物設施，引起爆炸及大火，有濃煙升上半空，地下出現大坑洞，拖拉車損毀。



俄羅斯強烈否認發射有關導彈，指報道失實及蓄意挑釁，目的是要令整個歐洲的緊張局勢升級。烏克蘭總統澤連斯基則指，俄羅斯向波蘭發射導彈，意味着衝突「嚴重升級」。但美聯社其後引述美國官員指，肇事導彈原本是烏軍攔截俄國導彈之用。波蘭軍方事發後進入戒備狀態，政府研究是否引用北約憲章第四條，要求北約成員國召開緊急會議。

北約及G7領袖緊急開會



事件驚動正舉行峰會的二十國集團，多個北約成員國和七國集團領袖昨晨緊急會議，多國表示高度關注。美國總統拜登表示，涉事導彈軌跡初步判斷，導彈不太可能由俄方發射。但烏克蘭外交部長指，涉事導彈由烏軍發射的說法是俄羅斯宣揚的陰謀論。



至晚上，波蘭總統杜達及比利時國防部長分別指，爆炸很有可能是烏克蘭防空系統擊落俄軍導彈造成，事件實屬不幸。北約秘書長史托騰伯格指，沒有跡象顯示事件故意，很有可能來自烏克蘭的防空系統造成，但強調由於俄羅斯繼續對烏克蘭發動非法戰事，因此應承擔最終責任。