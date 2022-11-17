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親子共讀｜9個方法讓孩子愛上英文

2022-11-17 列印
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爸媽都喜愛購買英文繪本，提升年幼孩子對英語的興趣。與子女一起閱讀的時候，只要跟隨以下幾個簡單方法，孩子的英語能力一定大有進步！爸媽都是好老師！

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