「九州大分祭」2022 味力之旅 重新出發

日本第一「大分和牛」
大分縣位於九州東部，其溫泉數量不但是日本第一，大分縣和牛「豐後牛」優良的肉質早已於1921年得到肯定，在日本全國畜產博覽會中榮獲1等獎，2012年舉辦的第10屆全國和牛能力評選會的2部門更獲評日本第一，只有肉質等級在A4級以上才可稱為「大分和牛」，為頂級中的極品。它呈鮮紅色的肉質，霜降的油花，平均分佈的油脂，入口即溶。今回在別府的「大分祭」餐目內，便有以「大分和牛」做主角的大分和牛壽喜鍋及大分和牛飯，壽喜燒鍋輕烤後沾上蛋汁同吃，鮮嫩無比的口感！和牛肉飯的牛肉嫩滑、肉汁豐富，與晴岡米簡直是絕配，滋味攞滿分！
「柑」香爽口大分名物「柑橘鰤魚」
「九州大分祭」的另一名物，便是全國產銷量第一，年產超過5,500噸的「柑橘鰤魚」，這種鰤魚以大分獨有的方法養殖，漁師利用大分特產柑橘的果皮、果渣作為魚飼料，使其鮮度可以持續很久，魚腥味也會減低。加上當地的水流較急速，令到鰤魚的運動量較多，因此口感富有彈性、口味清爽，肉質清澈透白，將其魚香提升至另一層次，必定會令味蕾感到驚喜。
肉汁豐富「雞天婦羅」
除了「大分和牛」及「柑橘鰤魚」外，雞肉天婦羅在大分縣各地都很受歡迎，愛吃炸雞的朋友們，餐目內的天婦羅雞同樣充滿地道滋味，這款當地人最愛的美食，大廚採用當地空運到港的醬汁輕醃雞肉後，以天婦羅麵糊包裹著雞肉，油炸後變得香脆，肉汁豐富又嫩滑，伴上自家製醬汁，風味更是令人著迷。
別府駅前料理分店資料
杏花新城店
杏花新城地下G49號舖•TEL: 2896 4889
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