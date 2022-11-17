「九州大分祭」2022 味力之旅 重新出發

大分和牛肉飯-由於大分和牛油份較多，先用大火將和牛的油脂迫出後，用慢火加入照燒汁同煮，鎖緊和牛肉汁，配上較為粗粒的日本晴岡米，口感豐富好滋味。

大分和牛壽喜鍋-入口即嘗到油脂平均分佈的牛香，吃時不妨沾一點金胡麻醬，即時將肉味提升，那鬆化的肉質、濃濃的牛肉香味四溢，完全稱得上是極品佳餚！

醬油柑橘鰤魚刺身飯-先將吃柑橘長大的鰤魚切粒，用醬油好調味後，放上葱花在飯上，鰤魚肉質富彈性，口感清爽煙韌，加上少許大分柑橘，更能突顯魚肉的肥美和鮮味，份外清爽醒胃。

雞天婦羅丼-帶點脆的外層，雞肉鬆軟又多汁，沒有油炸食物的油膩感，配上特製醬油香氣四溢、滿口留香，令人回味無窮。

香港人終於可以出發去日本九州了!今年別府駅前料理的「九州大分祭」再度登場，讓大家率先預覽今年大分縣的名產及最熱門的旅遊景點，實行未出發，先興奮!別府集團執行董事暨大分縣親善大使呂惠光先生，與大分縣香港代表伏原健一郎先生，為大家介紹當地的特色食材及旅遊景點，與香港人一起重啟日本的「味力之旅」。日本第一「大分和牛」大分縣位於九州東部，其溫泉數量不但是日本第一，大分縣和牛「豐後牛」優良的肉質早已於1921年得到肯定，在日本全國畜產博覽會中榮獲1等獎，2012年舉辦的第10屆全國和牛能力評選會的2部門更獲評日本第一，只有肉質等級在A4級以上才可稱為「大分和牛」，為頂級中的極品。它呈鮮紅色的肉質，霜降的油花，平均分佈的油脂，入口即溶。今回在別府的「大分祭」餐目內，便有以「大分和牛」做主角的大分和牛壽喜鍋及大分和牛飯，壽喜燒鍋輕烤後沾上蛋汁同吃，鮮嫩無比的口感！和牛肉飯的牛肉嫩滑、肉汁豐富，與晴岡米簡直是絕配，滋味攞滿分！「柑」香爽口大分名物「柑橘鰤魚」「九州大分祭」的另一名物，便是全國產銷量第一，年產超過5,500噸的「柑橘鰤魚」，這種鰤魚以大分獨有的方法養殖，漁師利用大分特產柑橘的果皮、果渣作為魚飼料，使其鮮度可以持續很久，魚腥味也會減低。加上當地的水流較急速，令到鰤魚的運動量較多，因此口感富有彈性、口味清爽，肉質清澈透白，將其魚香提升至另一層次，必定會令味蕾感到驚喜。肉汁豐富「雞天婦羅」除了「大分和牛」及「柑橘鰤魚」外，雞肉天婦羅在大分縣各地都很受歡迎，愛吃炸雞的朋友們，餐目內的天婦羅雞同樣充滿地道滋味，這款當地人最愛的美食，大廚採用當地空運到港的醬汁輕醃雞肉後，以天婦羅麵糊包裹著雞肉，油炸後變得香脆，肉汁豐富又嫩滑，伴上自家製醬汁，風味更是令人著迷。別府駅前料理分店資料杏花新城店杏花新城地下G49號舖•TEL: 2896 4889青衣城店青衣城301號舖•TEL: 2497 7008駿景廣場店火炭駿景廣場G70號舖•TEL: 2497 7008