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日報新聞 > 港聞

中大醫院涉兩宗醫療事故

2022-11-17 列印
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衞生署公佈本年第三季接獲三宗私家醫院通報重要風險事件，其中兩宗涉及於去年啟用的中大醫院。首宗發生於七月，該院為一名四十五歲男病人施行眼科手術時，在已知病人有藥物過敏史下，使用會導致其過敏的麻醉藥；而九月院方醫護人士為一名六十七歲癌症病人化療時，錯誤調校輸注機輸藥速度。兩名病人事後情況穩定。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指醫生為病人打麻醉藥後，如病人出現呼吸困難嚴重過敏狀況，要靠腎上腺素救命。
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