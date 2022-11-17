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美股中段跌21點

2022-11-17 列印
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美股開市反覆，杜指中段報三三五七一點，跌二十一點；納指則跌一百八十一點，報一一一七六點點。滙控美國預託證券價格見四十四點二九港元，跌零點○六港元；騰訊則見三百零六點○三港元，升十一點六三港元。
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