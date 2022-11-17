政府擴大「青年宿舍計劃」 楊政龍︰冀有助解決青年住屋

《施政報告》宣佈擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是在五年內提供額外約三千個宿位。民政及青年事務局昨天舉行簡介會，有份支持「青年宿舍計劃」的香港青年聯會主席楊政龍說，期望計劃可幫助解決青年住屋問題。



民政及青年事務局昨天簡介有關計劃，有超過五十個機構約九十人出席，他們分別來自非政府機構及酒店業界等。與會者透露，港府計劃資助十億，給非政府機構租用合適的酒店及賓館房間。酒店方面，全幢租出，可提供五年合約年期的，將被優先考慮，每個房間人均面積不少於十至十五平方米。

租用酒店及旅舍房間



至於青年住戶的資格，必須是十八至三十歲的全職青年，一人及二人申請者的入息上限分別為二萬五千元及五萬元，資產上限分別為三十八萬至七十六萬。他們申請時不能擁有物業，首次租期至少兩年，一年死約和一年生約，而單位租金將為同區單位的六成。青年住戶須參與社區服務，每年服務時數為二百小時，每星期至少四小時。該些非牟利機構還要為青年提供社會服務及共享空間，如音樂會或生涯規劃和講座。



有份支持計劃的香港青年聯會主席楊政龍說，期望計劃可以幫助解決青年的住屋問題，他形容五年的合約年期是很好的試驗，因預期宿舍流轉不會太快。他認為，由頭開始興建宿舍需時較長，租用酒店或賓館會更快，預計首批宿舍可在明年第一至第二季推出。



他提到，宿舍租金不多於市價六成，餘下四成則視乎酒店硬件，例如地理位置、交通配套、樓齡、房間大小；以及非牟利機構能否提供職場講座、興趣活動等協助青年增值自己的軟件，相信上述將會成為政府補貼的計分內容。楊續指，將與區議會及地區團體構思社區服務內容，「令青年更愛自己居住環境和鄰里」。但若然入住青年未能滿足時數，不排除會被革除。