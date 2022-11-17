美酒佳餚巡禮 旅發局今派25000張優惠券

香港美酒佳餚巡禮於十一月登場。今早十時起，旅發局將於Discover Hong Kong網站的電子平台，派發最後一批二萬五千張免費電子優惠券。市民憑券可免費享用價值一百元的雞尾酒或小食，或一百五十元美酒佳餚限定套餐。



今年巡禮分為「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩項活動，前者主打「極具創意兼有香港風味」，後者則標榜「有飲有食兼享美景」。旅發局指創意雞尾酒包括「鴛鴦馬天尼」、「十年陳皮茶」等；至於美酒佳餚限定套餐，包括鮑魚、沙律、魚子醬西多士及紅酒套餐等。



首批二萬五千張電子優惠券已於月初全數派發。電子錢包最多只可保存一張電子優惠券，如已領取首批優惠券，須先到餐廳享受美酒美食後，才可再到平台領取。