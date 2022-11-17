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粉嶺7人車重創72歲老婦

2022-11-17 列印
■從網上流傳影片顯示，由於婦人姿勢扭曲，被誤傳遭捆掟落車。
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粉嶺樂業路近川田工貿廣場對開周一晚發生意外，一名七十二歲老婦過馬路期間，遭一輛七人車撞倒後頭部重創浴血，送院搶救。網上流傳事發時照片，附上「有人被綁手綁腳掟落車」等字眼，一度引起討論。

警方指經調查，六十九歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，已獲准保釋候查，相信女傷者當時身體扭曲造成誤會。
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