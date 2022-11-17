警方指經調查，六十九歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，已獲准保釋候查，相信女傷者當時身體扭曲造成誤會。
粉嶺7人車重創72歲老婦
警方指經調查，六十九歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，已獲准保釋候查，相信女傷者當時身體扭曲造成誤會。
金屬護欄移位致碰撞出軌 半年內全檢 港鐵甩門事故 全線軌旁大搜查
港鐵荃灣線列車本月十三日駛入油麻地站甩車門事故，港鐵於事發三日後向政府提交初步調查報告，指軌旁一個長七米、高二點四米金屬護欄移位，與入站的列車發生碰撞，導致車頭出軌，而兩對車門亦告甩掉。港鐵推出補救行...
2022-11-17
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達多項共識 布林肯將訪華 習近平峇里島晤拜登3小時
中美元首首次面對面會晤。國家主席習近平同美國總統拜登昨天在印尼峇里舉行會談，達成多項共識，同意雙方外交團隊保持戰略溝通，美國國務卿布林肯將首度訪華。財金團隊也將就經濟政策、經貿等問題開展對話協調。習近...
2022-11-15
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G20中英峰會面談取消 導彈襲波蘭辛偉誠急處理
正在印尼峇里島參加二十國集團（G20）峰會的中國國家主席習近平，原定昨午與英國首相辛偉誠會晤。但英國首相府宣佈，辛偉誠與習近平的會面，因「行程問題」取消。據說是因為昨早辛偉誠參加了有關波蘭受導彈攻擊的...
2022-11-17
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ONE INNOVALE 3期次輪今推售
恒基2盤本周接連推售，其中粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna今日進行次輪銷售共113伙；同系紅磡必嘉坊‧迎匯接力於周五（18日）進行首輪銷售，項目截至昨日暫錄約270票，超額認購10.7倍。...
2022-11-17
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騰訊經調整盈利復增 10派1美團變相減持
騰訊（700）昨日收市後公佈季績，經調整盈利在經歷4季下滑後終重拾增長，上季錄322.54億元（人民幣，下同），按年升2%，按季則升15%，較市場預期為佳。騰訊同時宣佈以實物分派美團（3690）股份作...
2022-11-17
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葡軍友賽滿陰霾 C朗神憎鬼厭
葡萄牙球星C朗拿度日前跟名嘴皮爾斯摩根的專訪鬧得滿城風雨，而摩根周二更直言專訪是C朗主導，令此子更犯眾憎。他回到國家隊後，甚至先後跟曼聯隊友般奴費南迪斯和曼城左閘簡些路尷尬碰面，令葡軍今晚難有狀態主場...
2022-11-17
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被封「最強後母」覺得唔好意思 楊卓娜下年結婚一提亡父即爆喊
楊卓娜在《美麗戰場》演完衰格後母「芳姨」，搞到老公慘死後，緊接在《超能使者》飾演苦命的「喬若詩」，風水輪流轉被衰老公害死，兩角表現都獲讚。熱愛演戲的她，經歷過抑鬱及推劇的日子，對於演「芳姨」再被揭家事...
2022-11-17
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李一飄 - 全線大搜查 鞏固行車安全｜社論
港鐵油麻地站軌旁護欄移位，導致一輛入站列車碰撞，車門甩脫，事件向港鐵發出一個嚴重的警號，軌旁裝置可以構成極大的行車風險。港鐵昨天公佈，將會展開為期六個月的龐大檢測，這一次行動，必須一次過搜清全線軌旁裝...
2022-11-17
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方嘉柏羅富全平分春色 何澤堯提前封王 金爵士開齋捧盃
昨晚谷中舉行九場賽事，日本中央競馬會錦標由蔡明紹策騎方廄「金爵士」奪得，馬房另贏「駿爵士」起孖，與同晚憑「駿寶」和「越駿知己」贏馬的羅富全，雙雙成為練馬師王。至於何澤堯憑兩冠兩亞一季一殿，成為騎師王。...
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