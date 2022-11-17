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24乳牛供城大動物農場教學

2022-11-17 列印
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城市大學位於大埔林村的動物醫學教學農場昨日舉行開幕禮。農場由澳洲運抵二十四隻乳牛，讓獸醫系學生學習畜牧、農場管理以及照顧乳牛的方法，讓畢業生有能力診治各類常見動物，提升競爭力。

校方又預計，農場開始運作後，每日可生產五百公升的牛奶，到明年農曆新年左右，可在校內出售新鮮的牛奶和雪糕。農場經理表示，農場管理是各級獸醫系學生的必修課程，首兩年學習乳牛基本照顧方法，三年級起學習乳牛臨牀治療。
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