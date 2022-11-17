91歲類鼻疽確診者死因與類鼻疽無關

衞生防護中心昨表示，接獲醫院管理局通知，一名九十一歲早前確診類鼻疽男病人，周一離世。截至昨日，本港今年共錄三十六宗人類感染類鼻疽個案，十名病人已離世，當中八宗居於深水埗區。



中心指該病人有多種長期病患，包括高血壓、缺血性心臟病等，於九月十三日因發燒前往廣華醫院急症室求醫，同日入院，其後轉送黃大仙醫院繼續接受治療。



該名病人於本月十四日情況轉差，出現急性腹痛、貧血和血氧飽和度下降，根據中心的流行病學調查，病人因急性疾病而離世，死因與類鼻疽無關。



中心發言人重申，颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會暴露於地面，更容易散播，呼籲如出現病徵應盡快求醫。