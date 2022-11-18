僅剩兩個轆 望警方打擊 北區單車賊猖狂 苦主半年失7輛

■有單車被人「拆骨」後，只剩下兩個車輪。

■北區很多街坊，都喜歡踩單車到港鐵站轉車。

■近日不少北區街坊在網上出帖，聲稱單車被人偷去。

新界人習慣以單車代步，單車金屬有價，引起無良賊垂涎，偷完再偷，有的僅偷剩兩個轆，市民嬲爆。近期新界北單車盜竊愈趨嚴重，不少人紛紛指泊在路邊的單車遭人偷去，有街坊年半內被偷走七架單車，十分誇張。今年一月至十月，警方接獲五十多宗涉該區的單車盜竊案件。有立法會議員建議在單車停泊熱點加裝閉路電視，以起阻嚇作用。兩年前搬入上水的阿傑，每天由家居往乘搭東鐵，到火炭上班。由於住所距離港鐵站頗遠，步行需二十分鐘，所以他踏單車代步，「到達後將單車鎖在路邊欄杆，再轉乘東鐵，收工回來再踩單車回家，很多北區街坊都是這樣。」不過，上水和粉嶺一帶愈來愈多單車賊出沒搵食，不少街坊多次中招，「去年至今，我就被偷去七架單車，真的損失慘重。」阿傑指，去年五月第一次被偷單車，「那天放工回來，發現單車鎖被人剪斷掉在地上，單車不見了。」他說，為求穩陣，一向將單車泊在多人經過的地方，想不到賊人如此猖狂，「架單車買了一千元，每天都踩，所以買好一點，真的很心痛。」打工仔歎失代步工具由於有需要，阿傑再花八百元買了另一架單車，怎料用了兩個月又被賊人偷去，「怕麻煩，所以沒有報警。」其後阿傑學精了，買一些平價二手單車代步，「三、四百多元，被人偷了也不會太肉痛。」阿傑慨歎自己十分「黑仔」，每買一部單車，不久就被偷去，「每隔兩、三個月就被偷一次，雖然不是貴價貨，但也要花錢花時間去買的，好麻煩，但又真的需要買，因為可節省出行時間。」他說，現在每天收工回來，都擔心單車有否被偷，「其實都幾困擾，希望警方能加強打擊這類罪行。」住在粉嶺的黎女士，一年內先後被偷去四架單車，「有兩架是在東鐵站附近被人偷的，一架是我入街市買餸，半小時出來就不見了。」黎說，這幾架單車都是平價貨，不會太肉赤，「最慘是我兒子那輛車，三個月前才買的，花了一千四百元，上月外出吃飯泊在路邊欄杆，這就被人偷了。我現在都不敢再買單車，因為真的太多賊仔，寧願行十五分鐘去港鐵站。」她估計賊人工具十分齊全，很短時間就能剪斷鎖頭偷走單車。民建聯新界北立法會議員劉國勳說，上水和粉嶺很多居民的住所比較偏遠，所以很多人都會踩單車到交通樞紐轉車，「北區單車盜竊一向都很嚴重，因為經常都有街坊投訴這問題，有街坊都是一年內多次被偷單車。其實不單止港鐵站附近是黑點，很多公共屋邨和街市門外，都經常發生，因很多家庭主婦踩單車買餸。」劉又說，賊人十分蠱惑，就算不能整架單車偷走，也會拆走部份零件變賣，「例如坐椅和車燈，也能賣到錢的。」為減少單車偷竊，劉除向警方反映事件外，又跟多個屋邨辦事處商討，要求加裝閉路電視，防止罪案發生。「入街市買餸 半小時不見了」警方回覆稱，上水分區於今年一月至十月，共接獲五十七宗單車盜竊案件，當中二十二宗已偵破，拘捕了二十三人。警方稱，上水分區一直密切留意單車盜竊的罪案情況，全方位打擊有關罪行，除了於相關黑點加強巡邏，亦會作情報分析及於網上巡邏單車轉售平台並進行調查等，採取適當跟進行動。