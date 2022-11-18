港鐵全新「關愛共乘」手機應用程式助長者及視障人士更輕鬆出行

港鐵作為香港其中一個最大型的公共運輸機構，除了要平衡每位乘客的需要，亦擔當着重要的企業責任，積極促進社會關愛共融。港鐵本月推出全新「關愛共乘」手機應用程式，以人性化的智能科技進一步提升長者和有需要人士的出行體驗。配合早前已開展一系列車站設施升級計劃，包括於全線車站裝上大型標示、增設車站坐椅、升降機、洗手間和育嬰間等，透過各友善設施滿足不同乘客需要。「關愛共乘」手機應用程式 配備人性化功能比起現時的MTR Mobile日常食買玩行樣樣賺分的多元化體驗，新推出的「關愛共乘」手機應用程式則以長者及有需要人士角度出發，力求化繁為簡。首階段設有兩大功能：「行程指南」（簡易版）配備簡潔易用的介面及特大的圖字，方便長者搜尋乘車路線；而試用版的「站內導航」功能，則協助視障人士迅速掌握實時位置和站內環境資訊，操作更簡便之餘，也不失功能性。用「行程指南」（簡易版）規劃路線 易睇又易用長者可以透過「行程指南」（簡易版）規劃乘車路線，選定起點及終點的港鐵站或輕鐵站，程式便會顯示最便捷的路線。若點選「快捷出站」功能，更會建議該車站需要轉乘月台資訊，以及上落列車的車門位置。最貼心的是程式亦支援語音輸入，長者只需讀出車站名稱即可進行自動辨識，為不諳手機操作的長者提供更大方便。系統亦會在鄰近升降機的出口加入圖示，讓行動不便的乘客及長者都可以大大縮短出入車站的距離及時間，節省諸多煩惱。初次使用「行程指南」（簡易版）的長者更可在家先預設常用車站和選擇扶手電梯或升降機路線，程式會於下次自動選擇，無須每次重新輸入。試用「站內導航」功能 如同真人的領航員此外，「關愛共乘」手機應用程式亦特別為視障人士設有「站內導航」功能，首階段於東鐵線會展站試用，附設語音導航和一鍵式發聲按鍵，只要開啟定位服務，視障人士一機在手便能讀取會展站站內資訊，更快掌握實時位置和車站佈局，配合站內引導徑並細心留意四周，出入更輕鬆自在。想親身體驗全新「關愛共乘」手機應用程式的人性化功能？立即掃描二維碼為身邊有需要人士下載，讓他們輕鬆計劃出行！長者出行小貼士：60歲或以上長者使用樂悠咭搭港鐵、輕鐵、港鐵巴士（新界西北）及港鐵接駁巴士每程只需港幣$2，還可享額外港鐵車費回贈！港鐵交通選擇多元化，配合全新「關愛共乘」手機應用程式，最適合好動的你到處出遊，為生活增值，享受精彩每一天！(資料由客戶提供)