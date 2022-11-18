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美股中段跌253點

2022-11-18 列印
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美國國債孳息率上揚，美股三大指數早段齊跌，杜指中段報三三三○○點，跌二百五十三點；納指則報一一○六一點，跌一百二十二點。滙控美國預託證券價格見四十四點四五港元，升零點一港元；騰訊則見二百九十九點九六港元，升七點九六港元。
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