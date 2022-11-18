在印尼峇里島舉行的二十國集團峰會結束。國家主席習近平在會場上作出一個罕見動作，主動行到加拿大總理杜魯多面前，表達對於洩露兩人對話內容的不滿。事件引起外界對中加關係的高度關注。習近平與杜魯多的這段對話被...

2022-11-18