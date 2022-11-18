恒隆與女青推「智愛無垠」認知友善計劃 藝術治療助認知障礙症長者建立正面情緒

■會場設有免費健腦諮詢及認知檢測站，吸引不少社區人士到場參與。

■王孟新（圖中）在太太（圖左）的協助下，以兒時在海邊生活回憶為藍本，製作《揚帆出航》石頭畫。圖右為參與計劃的義工彭嘉妤。

■「認知友善藝術廊」展出超過200件由認知障礙症患者、照顧者、青少年義工和恒隆義工共同創作的藝術作品。

根據全球認知障礙症報告，現時平均每3秒就會有1人確診認知障礙症；在香港更是每3名85歲以上的長者當中，就有1人患認知障礙症，情況不容忽視。有見及此，恒隆地產與香港基督教女青年會於去年攜手推出為期三年的「智愛無垠」認知友善計劃，並在剛過去的週末再度在淘大商場合辦《社區共融日》，場內不單展出由認知障礙症患者、照顧者、青年及恒隆一心義工隊合力創作的藝術作品，更設有免費健腦諮詢及認知檢測站，兩日共吸引7,600名社區人士及認知障礙症患者和照顧者到場參與。為提升市民對認知障礙症患者的認識和關注，恒隆地產與女青推出為期三年的「智愛無垠」認知友善計劃，讓認知障礙症患者、照顧者及社區人士得到支援；同時自2021年起，恒隆亦為前線員工提供認知友善培訓課程，務求讓所有前線員工於2023年上半年之前都成為社會福利署認可的「認知友善好友」。在康怡廣場擔任高級經理的彭嘉妤都是其中一員，她分享認知友善培訓課程對其工作的幫助，「月初在我工作的商場發現一名疑似迷路的長者，同事們立即運用培訓時所學到的知識了解長者的需要和安撫他的情緒，避免了走失意外。」以藝術創作表達感受 助患者提升心理健康活動特別在淘大商場中庭設置「認知友善藝術廊」，展出超過200件由116名認知障礙症患者及其照顧者、80名恒隆一心義工以及青少年義工共同創作的藝術作品。註冊藝術（表達藝術）治療師蘇瑞雯女士分享時指出，藝術創作能有效幫助認知障礙症患者紓緩情緒及表達自己，尤其是以回想過往事物及經驗的「懷緬治療」，特別適合患有認知障礙症的患者；加上在創作過程時患者可以透過其創作，展現自身能力，有助他們肯定自己，建立正面思維。王孟新及太太李冰正是有份參與藝術廊展出作品的家庭之一，是次計劃不單對患上認知障礙症的王先生有幫助，作為照顧者的李冰也獲益良多。她表示：「先生在確診前已出現健忘的情況，加上我缺乏照顧認知障礙症患者的經驗，讓我們之間爭執日漸增多，影響夫妻感情。參加這個計劃後，我認識到更多同為照顧者的家屬，大家互相分享經驗，令我對丈夫未來受病情影響而出現的變化有心理準備；同時先生每次參與活動後都很雀躍，除了會跟我談及自己的作品，也十分期待下次再參與活動。」部分認知障礙症患者和義工合力創作的藝術作品更製成明信片，在會場公開派發，讓公眾人士寫上對長者的祝福說話。