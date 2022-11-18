郭卓堅再入稟促取消「安心出行」

「長洲覆核王」郭卓堅昨日重新入稟高等法院，要求法庭取消「安心出行」的安排。他提出「安心出行」可記錄市民出行地點，有需要時可以追蹤行蹤，是違反《基本法》及《香港人權法案條例》。



他又引述港大感染及傳染病中心總監何栢良指「安心出行」實際作用微乎其微，希望法庭頒令豁免全港市民使用「安心出行」，並裁定「安心出行」屬違憲違法。



被問到為何取消「疫苗通行證」的司法覆核，他指自己沒有金錢請專家撰寫醫生報告，而只要求取消「安心出行」會「比較容易打官司」，並相信自己能獲勝訴。