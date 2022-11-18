郭卓堅再入稟促取消「安心出行」

他又引述港大感染及傳染病中心總監何栢良指「安心出行」實際作用微乎其微，希望法庭頒令豁免全港市民使用「安心出行」，並裁定「安心出行」屬違憲違法。
被問到為何取消「疫苗通行證」的司法覆核，他指自己沒有金錢請專家撰寫醫生報告，而只要求取消「安心出行」會「比較容易打官司」，並相信自己能獲勝訴。
新界人習慣以單車代步，單車金屬有價，引起無良賊垂涎，偷完再偷，有的僅偷剩兩個轆，市民嬲爆。近期新界北單車盜竊愈趨嚴重，不少人紛紛指泊在路邊的單車遭人偷去，有街坊年半內被偷走七架單車，十分誇張。今年一月...
2022-11-18
在印尼峇里島舉行的二十國集團峰會結束。國家主席習近平在會場上作出一個罕見動作，主動行到加拿大總理杜魯多面前，表達對於洩露兩人對話內容的不滿。事件引起外界對中加關係的高度關注。習近平與杜魯多的這段對話被...
2022-11-18
根據外媒報道，全球首富馬斯克告訴他的Twitter員工，要不選擇留下來為公司長時間高壓工作，或領取三個月的遣散費離開。他指，員工若在紐約時間周四晚上前，未確認加入新Twitter，便會視作離開。馬斯克...
2022-11-18
新盤ONE INNOVALE-Cabanna昨日推出113伙，以先到先得方式發售，項目於傍晚銷售。市場消息稱，即晚共售出約10伙，連同首輪推售，兩輪發售迄今累售約102伙，在現時淡市下銷情不俗。項目共...
2022-11-18
阿里巴巴（9988）公布截至9月底止上季業績，經調整淨利潤為338.2億元（人民幣，下同），按年增長19%，較市場預期為高；列帳虧損錄205.61億元，較預期為高，去年同期則錄53.67億元純利。集團...
2022-11-18
卡塔爾世界盃兩大熱門阿根廷和德國，周三齊齊約戰西亞對手作最後熱身。前者憑隊長美斯貢獻一入球一助攻，作客5:0輕取阿聯酋，將各賽不敗走勢增至三十六場盡展霸氣；而德軍僅靠初次披甲的中鋒富卻士哥客場1:0險...
2022-11-18
46歲陳山聰和25歲劉穎鏇（Tiffany）在《超能使者》第四度合作，做完父女、表兄妹，今次就做情侶，仲有勁多親密戲，兩人都話有晒默契唔會尷尬，又預告會有更多身體接觸，山聰甚至有赤裸場口。對於全城期待...
2022-11-18
中國國力強盛，在國際上的影響力巨大，故此，在印尼峇里島舉行的二十國集團峰會，歐美領袖都尋求與國家主席習近平會面，了解中國取態，好像美國總統拜登在二十國峰會前與習近平舉行正式會面，會面之前拜登公開表示需...
2022-11-18
昨晚谷中舉行九場賽事，日本中央競馬會錦標由蔡明紹策騎方廄「金爵士」奪得，馬房另贏「駿爵士」起孖，與同晚憑「駿寶」和「越駿知己」贏馬的羅富全，雙雙成為練馬師王。至於何澤堯憑兩冠兩亞一季一殿，成為騎師王。...
2022-11-17