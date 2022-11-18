譚耀宗或棄連任人大常委

港區全國人大代表換屆選舉將在十二月舉行，選舉會議第一次全體會議下周一在會展舉行。消息指，全國人大常委會秘書長楊振武將來港主持，屆時將選出主席團成員，並公佈提名期及選舉日子。現年七十二歲的全國人大常委譚耀宗可能放棄連任。



現屆三十六名港區人大代表中，約三分一人將退任。據悉，常委譚耀宗很大機會退下。譚耀宗接受傳媒查詢時表示，下周一會公佈決定，現時不談論任何人選，強調任何人有興趣，只要符合資格，都可參選。此外，外界預料，本身是全國政協委員的民建聯議員李慧琼、陳仲尼亦會轉戰人大選舉。