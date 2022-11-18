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日報新聞 > 港聞

鴨脷洲熟食市場鼠患嚴重

2022-11-18 列印
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政府落力處理多區鼠患問題，而本報收到讀者來圖，指在鴨脷洲街市熟食市場內看到有老鼠肆意狂奔，有老鼠攀爬至一面牆的格仔掛架上，疑發現有人類在附近，即馬上逃竄。

本報向食環署查詢情況，署方指過去一月曾接獲一宗在該處的鼠患問題投訴，承辦商在本月十一日起，每晚都在鴨脷洲街市範圍放置大量捕鼠器，作密集式滅鼠行動。該署人員昨午曾到熟食市場巡查，惟無發現老鼠出沒情況。

該署又指一直有提醒檔戶要時刻保持環境清潔衞生，須適當處理食物殘渣及勤加清理廢物，避免堆放雜物。
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