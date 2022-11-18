衞生署籲市民勿用「草本護膚膏」

衞生署昨呼籲市民切勿購買或使用一款標示為「草本護膚膏」的外用產品。



因發現該產品含有未標示受管制的藥物成分「曲安奈德」；這種用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓和骨質疏鬆等。兩名分別四十五歲及六十歲女子涉嫌非法售賣被警方拘捕。



非法售賣或管有未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，最高罰則為罰款十萬元及監禁兩年。



衞生署指已購買相關產品的市民應立即停止使用。