欖球港隊疑用「錯版區旗」

港隊早前在南韓亞洲七人欖球系列賽中發生播港獨歌代國歌事件後，又被質疑使用「錯版區旗」。據賽事照片可見港隊所持區旗，與官方設計不同。香港欖球總會回應指有關區旗為一位球迷所送，相信並無惡意或任何不妥企圖。



翻看當日比賽視頻及照片，可見港隊所展示的區旗與官方設計有不同，包括紫荊花花瓣形狀及五角星設計。香港欖球總會指港隊參與國際賽事，均有攜帶官方特區區旗，當日在決賽後和頒獎禮期間播放中國國歌時，一位專程來捧場的球迷將旗幟交給球隊。欖總感謝前往南韓支持港隊的球迷。根據《區旗及區徽條例》第八點列明，區旗複製本其相似程度足以使人相信它就是區旗，複製本被視為是區旗。

