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﻿旅發局美酒佳餚券派畢 市民可優惠價光顧﻿

2022-11-18 列印
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旅發局第二批共二點五萬張美酒佳餚巡禮免費電子優惠，昨已派發完畢，旅發局指未能取得電子優惠券的市民，整個十一月亦可用優惠價到相關餐廳及酒吧，享用指定雞尾酒或小食（每款優惠價售一百元），以及美酒佳餚組合菜單（每個組合優惠價一百五十元）。

成功領取者憑電子優惠券，可於本月活動期間內，免費體驗「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩項精采活動，品嚐一百元的雞尾酒或小食，以及一百五十元的指定美酒佳餚組合菜單。
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