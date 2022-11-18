任睇No.1
  • 23º
  • 86%
  • 2022年11月18日 星期五
熱門： 杜魯多盧吉道旅發局阿根廷楊千嬅

日報新聞 > 港聞

馮煒光 - 巨型軟糖熊 勢成打卡熱點

2022-11-18 列印
Previous Next

領賢慈善基金在尖沙咀鐘樓旁舉行大型戶外公共藝術展覽，展出美國藝術家WhIsBe迄今最大型、高達八米的紅色巨型雕塑軟糖熊；三層樓高雕塑及同場另一座約兩米高蔚藍色雕塑，勢成打卡熱點。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2023-24JUPAS大學聯招選科指南
升中選校天書 2023-24
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd