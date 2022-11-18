大媽街頭截的士街尾落

不時傳出的士司機與乘客有衝突，有車cam影片近日瘋傳，在旺角有大媽截的士，車程僅需三十秒，街頭截車街尾落，影片記錄全程情況（見圖），司機面對這一超短途客，反應備受網民關注。



事發在周二下午，影片開頭見到一名大媽上車，向的士司機表示目的地為「彌敦道弼街口」，司機隨即開車。這時行了僅數秒，司機即大叫已抵達弼街口，大媽感到錯愕。的士停下距開車僅約三十秒。大媽拿出三十元付車資及說「唔使找」，這程車費需二十七元，即貼士有三元。的士司機在對方下車時，還提醒她攞齊個人物品。



部份網民認為司機應該在開車前告訴大媽其實可以步行前往，但亦有網民認為「司機無兜路，客無不良反應畀出嚟。成件事圓滿解決。」