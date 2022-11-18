世界盃2022｜中環街市首個大型世界盃賽事直播 走入卡塔爾了解當地文化歷史

四年一度的世界盃將於11月20日開鑼，為迎接這個球壇盛事，中環街市與多達15個國際知名品牌，包括世界盃贊助商百威啤酒Budweiser、FIFA合作夥伴Adidas、現代汽車Hyundai、卡塔爾航空、VISA及Samsung等，合作舉辦市首個大型賽事直播活動「親．動．融入世界盃World Cup for All」，而星島新聞集團、星島體育、英文虎報及東周刊亦成為今次活動的策略夥伴，攜手將中環街市變身成仿如卡塔爾現場的觀賽區。每晚均會進行有獎競猜優勝隊伍遊戲，並且於特定場次更會有星島體育主播及記者現場主持賽前派對，與現場觀眾即時交流。中環街市亦與多個夥伴合作，推出不同活動、遊戲、工作坊及期間限定優惠，讓大家一邊支持喜歡的球隊，一邊嘆盡環球美食，盡情投入世界盃狂熱 ，感受卡塔爾文化。

中環街市與國際著名啤酒品牌百威啤酒Budweiser攜手，將OASIS化身成露天草地賽事觀賞專區。

中環街市「親．動．融入世界盃World Cup for All」揭幕。



開幕禮於11月17日舉行，出席嘉賓包括：卡塔爾駐香港總領事Mr. Ali Saad Al Hajri、如心酒店集團總裁曼寧先生、華懋集團租務部副總監梁力宏先生、華懋集團中環街市副總經理鍾詠婷女士、百威亞太控股有限公司香港澳門區銷售經理羅兆龍先生華、香港足球總會主席貝鈞奇先生、現代汽車香港有限公司常務董事劉佳鳴先生、卡塔爾航空銷售經理-香港及台灣俞家安先生、電訊盈科媒體有限公司助理副總裁陳德雄先生、超人媒體有限公司創辦人及投資者沈嘉奕先生、星島新聞集團聯席行政總裁蔡晋博士、新城廣播有限公司全渠道營銷及數碼業務總經理梁耀宗先生、三星電子香港有限公司消費電子業務高級市場推廣總監梁淑雯女士、策略夥伴總監葉家敏女士及Bloom創辦人陳澤信先生。

中環街市「親．動．融入世界盃」揭幕活動在11月17日舉行。

中環街市「親．動．融入世界盃」揭幕活動在11月17日舉行。

左：卡塔爾駐香港總領事Mr. Ali Saad Al Hajri；華懋集團租務部副總監梁力宏先生；如心酒店集團總裁曼寧先生

卡塔爾駐香港總領事Mr. Ali Saad Al Hajri上台致辭。

華懋集團中環街市副總經理鍾詠婷女士上台致辭。

如心酒店集團總裁曼寧先生Mr. Simon Manning上台致辭。

百威亞太控股有限公司香港澳門區銷售經理羅兆龍先生上台致辭。

華懋集團租務部副總監梁力宏先生（左一）；卡塔爾駐香港總領事（左二）；如心酒店集團總裁曼寧先生Mr. Simon Manning（右二）；百威亞太控股有限公司香港澳門區銷售經理羅兆龍先生（右一）四人合照。

華懋集團租務部副總監梁力宏先生（左一）；卡塔爾駐香港總領事（左二）；如心酒店集團總裁曼寧先生Mr. Simon Manning（右二）；百威亞太控股有限公司香港澳門區銷售經理羅兆龍先生（右一）四人合照。

揭幕禮更請來Kenneth表現花色足球，帶動全場熾熱氣氛！

Kenneth為兩屆香港花式足球冠軍及健力士世界記錄保持者。

Kenneth為兩屆香港花式足球冠軍及健力士世界記錄保持者。

與眾多合作夥伴大合照；左四：星島新聞集團聯席行政總裁蔡晋博士。

頒發卡塔爾紀念品。

揭幕禮最後以卡塔爾主題的跳舞表現中結束，令氣氛達到最高點。



被問到對於這次活動的看法，華懋集團租務部總經理苗汝清女士Charmine表示：「很高興在中環街市這個蘊含歷史價值和意義的古蹟建築舉辦世界盃活動，今次我們選擇OASIS這個露天綠化休憩空間，結合了傳統足球場的元素，球迷在觀賞賽事期間就會仿如置身在世界盃嘅體育館裏，和世界各地的球迷一齊熱烈歡呼。我們和百威啤酒聯手設計這個區域的擺設，就好似我們旁邊的帳篷、LED裝飾燈和埋豆袋椅等；球迷可以一邊享受舒適的環境，一邊體驗由Samsung提供的4.5米高LED大屏幕觀賞高清直播賽事，相信來觀看球賽的球迷眾多，現場氣氛會非常熱鬧！」



被問到活動最大特色，Charmaine表示：「作為香港人的遊樂場，我們希望可以藉著今次四年一度的世界盃熱潮，引起不同年齡層的市民對足球的關注，除咗關注賽況之餘，亦可透過我們一系列的活動更深入了解足球，以及卡塔爾嘅的文化和歷史，實現我們文化傳承的理念。此外，爲了響應中環街市文化傳承的理念，我們都特別在世界盃活動内加入教育及文化元素，例如卡塔爾國駐華大使館將八件世界盃比賽場館模型帶到中環街市，讓大家可以深入了解今屆比賽場館的建築設計、球隊歷史等等。」

左：華懋集團租務部總經理苗汝清女士；星島新聞集團聯席行政總裁蔡晋博士



星島新聞集團聯席行政總裁蔡晋博士則表示：「好高興參與中環街市World Cup for All，星島新聞集團作為中環街市的長期策略夥伴，今次連同旗下的星島體育、英文虎報及東周刊全力支持中環街市 World Cup for All 活動，希望和香港人度過多個歡樂夜晚，廣大市民能透過不同活動更加融入今次世界盃的狂熱氣氛，在疫情下感受足球狂熱！」被問到最期待的活動，蔡晋博士表示：「當然是在特定賽事前，由星島體育主播及記者主持的賽前派對，將與現場觀眾即時交流及玩遊戲，將四年一度的世界盃推到最高潮，帶動全場熾熱氣氛！」

左： 星島新聞集團聯席行政總裁蔡晋博士；華懋集團中環街市副總經理鍾詠婷女士；華懋集團租務部總經理苗汝清女士。



被問到這次的活動是否有借鑑上次啤酒節策劃，華懋集團租務部總經理苗汝清女士Charmaine表示：「中環街市早前首次舉辦『中環街市啤酒節 2022』，活動十分成功，不少訪客表示對原本對中環街市專注於文化保育的印象改觀，中環街市不只是一個3級歷史文物建築，亦是一個有得玩有得食有得買的好地方，放工能夠前來中環街市飲酒消閒，實在一大樂事。因此，我們今次舉辦的世界杯活動，希望可以將中環街市食買玩呢一面推廣出去，亦結合傳統足球場的元素，和超過10個品牌合作，透過加入不同擺設、遊戲活動，令整個活動更為豐富。」



被問到活動最大的意義，Charmaine表示：「世界盃是一項普天同慶的全球盛事，無論大人、小朋友、甚至『老友記』都會在這段時間特別關注足球，希望現場感受熱烈的氣氛。從上年8月重新開幕至今，中環街市就搖身一變成為中環嘅新地標，以Playground For All為概念，我們希望為香港人打造一個『親』、『動』、『融』兼備的活力社區熱點，既保留香港人的集體回憶，亦為社區帶來嶄新嘅體驗。今次我們好高興獲得nowTV的轉播權，直播64場賽事，除了露天草地的大螢幕之外，中環街市不同的樓層都裝有高清電視及投影機，無論便個角落都可以一同睇波。中場時間亦可以玩足球主題的遊戲、在中環食街或者dining ground食特色美食飲啤酒，又可以欣賞卡塔爾大使館的世界盃比賽場館模型，了解世界盃文化及歷史。無論靜態定動態的活動都一應俱全，為市民帶來多元化的足球體驗及文化。」

「親「動」融入世界盃 World Cup for All」活動詳情

日期：2022年11月18日至12月18日

時間：星期一至星期四 下午5時 - 凌晨5時；星期五至星期日 下午12時 - 凌晨5時

（實際情況視乎比賽時間而定）

地點：中環街市 G/F OASIS

購票：憑場內消費發票，到1樓詢問處換領入場券

入場門票換領方法：

• 消費滿HK$300，即可領取露天草地賽事觀賞專區入場券一張

• 消費滿HK$500，即可領取露天草地賽事觀賞專區入場券兩張，加中環街市限量版足球一個

• 消費滿HK$1,200，即可領取露天草地賽事觀賞專區入場券兩張，加百威啤酒限量版保溫杯一個。禮品有限，送完即止。

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