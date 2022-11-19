防疫鬆綁 帶動復常 世盃明開鑼酒吧商場大旺

■不少商場奧運期間直播賽事，大收旺場，世盃期間再出招吸客。

■有酒吧迎接世盃氣氛，掛上各國國旗。

疫情下經濟不景，適逢四年一度世界盃明晚開鑼，過半賽事將於香港時間晚上六時或九時開始，加上防疫措施放寬，為不少行業注入甘露，帶動復常。酒吧業摩拳擦掌吸客，直播賽事及抽獎優惠等，未來一個月訂枱和包場上升三至五成，港人熱捧球隊如英格蘭、阿根廷等出場時，反應勢更熱烈；各商場亦推出免費賽事直播，料帶動人流及生意升兩成。不少人會選擇到酒吧觀賞賽事，氣氛更熾熱，酒吧都掛上各國國旗應景。香港酒吧業協會主席錢雋永向本報表示，政府取消營業時間限制後，已有數百間酒吧安裝世界盃直播，據他了解，各酒吧都推出不同優惠或宣傳吸引客人，有酒吧趁勢推出主辦國卡塔爾的小食，亦有舉辦估賽果贏獎品及抽獎活動。在世界盃熱潮下，他指酒吧訂枱和包場數字均上升約三成，預計會逐步升至五成。他又指港人追捧的球隊，如英格蘭、阿根廷和葡萄牙出場日子，會有較多人包場。茶餐廳亦有播波吸客，香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指這類茶餐廳生意可獲三至四成增長，預計今年世盃早場賽事處於本港晚市時段下，市民外出意欲上升，整體業界可有半成生意增長。商場巨屏播賽事吸客不少商場在奧運期間有直播賽事，大收旺場，今年世界盃亦再出招吸客，新鴻基地產有限公司執行董事馮秀炎表示，新地十五大商場包括apm等，會設法延長顧客逗留商場時間及購物，其中apm設巨型電視屏幕播放賽事，預料在世界盃及聖誕推廣期，商場人流及生意會較去年同期升逾兩成，運動服飾、電子影音、餐飲將較受惠，可望按年有雙位數字增長。中環街市除免費賽事直播外，亦設相關展覽可一睹歷屆世界盃球員踢過的足球、今屆賽事場館模型等，希望利用國際賽事令本港重新投入經濟圈，認為限聚令放寬後，市民會願意外出消費。另外，多間酒店亦推出睇波住宿優惠，除優惠價予客人入住酒店觀看賽事外，更會送贈啤酒小食；有份推優惠的美麗華集團回覆本報指，預料十二月份客房預訂情況及入住率將更理想。立法會批發及零售界議員邵家輝相信世界盃對零售業會有幫助，加上取消營業時間限制，未來一個月晚市商場、街道人流勢有增長，帶動消費。