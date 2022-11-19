任睇No.1
  • 24º
  • 82%
  • 2022年11月19日 星期六
熱門： 杜魯多盧吉道旅發局阿根廷楊千嬅

日報新聞 > 港聞

公廁選舉賽果出爐 凌霄閣最佳 龍運街堪憂

2022-11-19 列印
■龍運街與天河路遊樂場公廁內環境惡劣，獲得「最急待改善」公廁。
Previous Next

廁所協會昨公佈今年香港公廁選舉結果，被選為最急待改善的公廁為上水龍運街公廁、天水圍天河路遊樂場公廁以及眾郊野公園流動公廁。山頂凌霄閣公廁則獲最佳公廁金獎。協會指上水龍運街公廁環境惡劣、馬桶旁有大量廁紙及廁所臭氣熏天，至於天水圍公廁的一個廁格則佈滿糞便。大多廁所出現的為管理問題，政府委派承辦商質素不一，建議設立扣分制作警惕。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2023-24JUPAS大學聯招選科指南
升中選校天書 2023-24
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd