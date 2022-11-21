網民落疊連場敗北歎「搵笨」 賭波貼士網湧現 包贏招徠呃會費

■Eric花了七百元買賭波貼士，結果連場敗北。

■有售賣賭波貼士的專頁，上載贏波投注截圖，吸引賭客入會。

■世界盃揭幕戰零時開戰，由東道主卡塔爾對陣厄瓜多爾。

世界盃開鑼，網上湧現多個賭波貼士平台，聲稱貼士奇準，只要網民每月數百至數千元「會費」，就可獲貼士，包保贏大錢。但有網民踢爆，跟貼士重槌投注，連場敗北，覺得被「搵笨」。警方「守網者」專頁指，近期冷門貨品的網騙中，賭波貼士排行第三位，多人中招。近期社交平台湧現大量賭波貼士專頁，不少宣稱戰績彪炳，稱曾投注數百元贏數十萬；有的平台每晚提供重點心水，包保入會者贏錢；亦有些強調研究高倍率過關，善於「刀仔鋸大樹」，只要網民繳費入會，包保贏大錢。記者假裝賭波客向多個賣貼士專頁查詢，發現會籍多元化，分為七天、三十天和永久三種，七天收五百至一千元，三十天收一千八百元至二千五百元，永久會員則收五千至八千元。八達通錢包收會費一年前開始賭波的Eric，坦言自己輸多贏少，「一直在馬會落注，每個月埋單計數，平均輸兩、三千元。」上月尾，他在社交平台見到一些賭波貼士專頁，上載多張贏波的投注截圖，以為遇到救星，「賭波同賭馬一樣，要做足功課，可能有些人會分析外國賭波網站的賠率，提高命中率。」Eric聯絡專頁，花了七百元參加一個七天會員計劃，「對方叫我到便利店，將錢存入一個八達通錢包帳戶。」本月初歐洲聯賽，專頁給他三場貼士，「英超、西甲和德甲各一場，叫我買三串一主隊贏，即三場都要贏波，賠率有三倍多。」Eric贏錢心切，投注一千元，「結果兩勝一負，沒錢收。」數天後，對方又給他一條四串一「猛料」，包括兩場英格蘭聯賽盃和兩場意甲賽事，都是投注主隊勝，「這次更離譜，只得一勝兩和一負，又輸了五百元。」連場敗北，Eric不再續會，「試過後覺得他們都是搵笨的，只是看準賭仔心理呃錢，求其講幾場就當交差。」另一賭波客阿添，以為獲得貼士可提高贏錢機會，早前花了二千元入會，「月初兩個比賽日，對方推介了八場讓球盤，我每場投注五百元，結果三勝五負，輸了近二千元。」其後阿添再跟隨貼士下注，都是輸多贏少，「這些所謂專家，其實在呃會費，二千元會費就當買個教訓。」警方：不少人中招根據警方「守網者」專頁發帖，近期冷門貨品網上騙案中，賭波貼士是繼「聖誕樹」和「雀籠」之後，排第三位的騙案，反映不少人中招。警方提醒市民，網購付款前到守網者網站，在「防騙視伏器」輸入賣方的平台用戶名稱、電話號碼、轉數快號碼、專頁名稱等查看，令騙徒無所遁形。大律師陸偉雄表示，這些專頁一般不會標明「包贏」，即使貼士場場都輸，也不屬於詐騙，「就好像馬經提供貼士，讀者照買後輸錢，也不可以告報館，市民應以智慧判斷是否應該入會。」團體倡勿賭波 「醒目真球迷」專門提供戒賭輔導的明愛展晴中心、高級督導主任伍淑萍預計，世界盃結束後的三個月至六個月，會有較高的求助率。為防止市民沉迷賭波，平和基金及民政及青年事務局將在賽事期間，展開「不賭波 做個醒目真球迷」抗賭波推廣及公眾教育計劃。計劃目的是向公眾宣傳沉迷賭波的禍害，並讓市民一起感受足球的樂趣和歡樂氣氛。計劃內容包括一連串地區及全港性活動及宣傳項目，如專題展覽、足球同樂日、平和基金吉祥物設計比賽、宣傳車外展活動等，加強向市民宣傳抗賭信息。