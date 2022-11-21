■歷屆世界盃吉祥物出場。

四年一度的世界盃，決賽周於今天零時在卡塔爾開戰，由東道主卡塔爾對厄瓜多爾。世界盃開幕禮先在本港時間昨晚約十時三十分在巴伊特運動場舉行，現場有六萬多名觀眾，現場情況向全球直播。多國政要出席這次儀式，南韓組合防彈少年團（BTS）成員柾國與卡塔爾歌手Fahad Al-Kubaisi一同演唱大會主題曲《Dreamers》。。卡塔爾國王塔米姆、沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德、聯合國秘書長古特雷斯、埃及總統塞西及阿爾及利亞總統特本等政要出席開幕禮，主題是全人類的聚會，通過人性、尊重和包容彌合分歧。當地保安嚴密，逾五萬人員執勤。大會又糅合卡塔爾傳統與世界文化，向三十二支參加決賽周的球隊、各前世界盃東道主和活動志願者致敬。而本屆世界盃大使Ghanim al-Muftah和卡塔爾歌手Dana則與數百位表演者，就鼓勵包容和多樣性一同演出。為避開卡塔爾夏季四十高溫，今年世界盃首改冬天開踢。