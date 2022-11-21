海關前日凌晨在大澳進行反走私行動，偵破一宗利用快艇走私貨物往內地的案件，檢獲價值一千一百萬元的大批二手手機。海關有組識罪案調查科特別調查組第二組調查主任賴兆銘說，前日凌晨時分，海員於大澳一帶反走私，發現三輛形跡可疑的七人車，多次往返大澳永安街及露天停車場，其間有人把車上貨物搬落快艇。海員上前截查，走私份子四散，快艇高速往大陸水域逃去，關員在岸邊檢獲一批手機和一輛涉事七人車。關員在停車場調查，發現另外兩輛涉案七人車上司機已逃去，再檢獲大量手機。海關共檢獲約一萬部舊手機，市值約一千一百萬元。行動中未有人被捕，案件仍在調查中，不排除稍後作出拘捕行動。