29場工作坊推廣打針 新冠死亡逾9成為長者

■政府為鼓勵家長帶幼童接種疫苗舉辦29場親子工作坊。

為鼓勵更多家長帶幼童接種新冠疫苗，公務員事務局聯同其他政府部門，由九月至十二月會到幼稚園舉辦二十九場親子工作坊，亦會有網上節目和疫苗嘉年華等推廣打針。有出席活動的家長表示，一家人曾於二月底確診，無打針的子女持續高燒和嘔吐。她表示，透過活動了解到無打針的併發症會好嚴重，真正愛護子女的做法就是帶他們打針。另外，新冠死亡個案中逾九成為長者，當中大部份人未完成接種新冠疫苗。香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院早前透過問卷訪問一千零二十七名六十歲或以上長者。調查結果顯示，約八成九受訪者已打最少三針，惟接種四針的僅佔約兩成九，即只有約三百人。雖然兩個數字分別都比港府所公佈的七成七及一成五高，但仍落後於其他先進地區，如新加坡及日本打三針的長者比率均高逾九成，而在新加坡已接種四針的長者比率更達到七成。