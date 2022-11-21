另外，新冠死亡個案中逾九成為長者，當中大部份人未完成接種新冠疫苗。香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院早前透過問卷訪問一千零二十七名六十歲或以上長者。調查結果顯示，約八成九受訪者已打最少三針，惟接種四針的僅佔約兩成九，即只有約三百人。雖然兩個數字分別都比港府所公佈的七成七及一成五高，但仍落後於其他先進地區，如新加坡及日本打三針的長者比率均高逾九成，而在新加坡已接種四針的長者比率更達到七成。
29場工作坊推廣打針 新冠死亡逾9成為長者
另外，新冠死亡個案中逾九成為長者，當中大部份人未完成接種新冠疫苗。香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院早前透過問卷訪問一千零二十七名六十歲或以上長者。調查結果顯示，約八成九受訪者已打最少三針，惟接種四針的僅佔約兩成九，即只有約三百人。雖然兩個數字分別都比港府所公佈的七成七及一成五高，但仍落後於其他先進地區，如新加坡及日本打三針的長者比率均高逾九成，而在新加坡已接種四針的長者比率更達到七成。
網民落疊連場敗北歎「搵笨」 賭波貼士網湧現 包贏招徠呃會費
世界盃開鑼，網上湧現多個賭波貼士平台，聲稱貼士奇準，只要網民每月數百至數千元「會費」，就可獲貼士，包保贏大錢。但有網民踢爆，跟貼士重槌投注，連場敗北，覺得被「搵笨」。警方「守網者」專頁指，近期冷門貨品...
2022-11-21
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國台辦：感到痛心和惋惜 大熊貓團團安樂死離世
大陸二○○八年送贈台灣的雄性大熊貓「團團」，由於癲癇發作頻密，台北市立動物園判斷病況不可逆轉，決定讓牠在麻醉中沉睡，不再受苦。團團於周六下午一時四十八分心跳停止。園方表示，「團團」周六凌晨三度癲癇發作...
2022-11-21
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降雪量高達1.9米3人死 紐約州遭歷史最強暴風雪吹襲
美國紐約州西北部周六迎來一場歷史性暴風雪，部份地區降雪量超過一點八米，至少三人受災死亡。州內十一個縣進入緊急狀況，大量航班被迫取消，道路交通亦受阻，打亂人們感恩節假期的安排。根據美國國家氣象局資料，位...
2022-11-21
- 辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
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ONE INNOVALE累售1000伙
恒基旗下粉嶺新盤ONE INNOVALE-Cabanna，過去兩日連續錄六宗成交，當中昨日再售出3伙，令到整個ONE INNOVALE系列，由開售至今剛好累積售出1000伙。新盤ONE INNOVAL...
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美聯儲頻放鷹 市場乏利好消息 港股短線料呈上落市
美股上周五反覆向好，三大指數收市均造好，但反映中概股表現的金龍指數卻低收近3%。同時，恒指夜期亦跌72點，收報17992點，較港股收市低水71點。分析指， 恒指三周累升逾3000點，累計升幅大；美國聯...
2022-11-21
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託神算駱駝鴻福 卡尼頭炮逞英
近屆世界盃都有動物神準預測賽果而聞名，例如一○南非世盃的八爪魚「保羅」，以及去屆白貓「阿基里斯」，今屆卡塔爾世界盃就有駱駝「卡米娜」。卡米娜預測英格蘭在今晚B組首輪於哈利法國際球場擊敗伊朗，英軍隊長哈...
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蒙嘉慧拖老爺撐場 鄭伊健紅館騷自肥 獻唱悼恩師羅文
鄭伊健相隔3年重踏紅館舉行演唱會，獲太太蒙嘉慧（Yoyo）從日本回港捧場，與伊健爸爸在台下為他應援。伊健獻唱多首經典歌，勾起集體回憶，全場大合唱時，令他感動到眼濕濕。另外，他又剖白早前缺席羅文紀念騷原...
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呂志和獎 - 文化素養與精神文明的追求｜勵‧志
呂志和獎最近和嘉華國際聯合贊助香港故宮文化博物館義工計劃，期望透過培養公眾對中國文化和藝術的素養和興趣，加深認識國家文化寶藏。筆者上月29日剛參與博物館義工計劃的啟動禮，並在席上代表致辭，表達我們對本...
2022-11-21
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浪漫勇士捧馬會盃 金鑽貴人贏馬會短途錦標 金鎗六十 一哩稱王稱帝
昨日舉行三場國際賽預賽，結果呂廄「金鎗六十」勝出馬會一哩錦標，沈廄「浪漫勇士」奪得馬會盃，文廄「金鑽貴人」贏馬會短途錦標；後駒騎者潘頓另贏蔡廄「健康快駒」、文廄「線路神驊」和希廄「東方飛影」，於第九場...
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