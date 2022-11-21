李家超嚐泰國早餐

出席泰國亞太經合組織領導人非正式會議的行政長官李家超，昨晚結束行程返港。經過幾日密集會議，李家超昨早終除下口罩，與商經局局長丘應樺、特首辦主任葉文娟及三位香港駐曼谷經濟貿易辦事處同事，在一家餐廳坐下，品嚐當地早餐，包括泰國名物雞飯、船麵及魚肚羹，相當滋味。從李家超上載FB專頁的相片可見，他與同事邊吃邊談，笑容滿面。期間李家超更主動戴上口罩，雙手合十，與餐廳職員打招呼。



李離開前總結行程，形容取得良好成果，告訴國際香港已重返舞台。