首個「團進團出」抵港 旅客須折回酒店用膳

政府容許「團進團出」後，首個入境團前晚由泰國抵港，但團員未趕及登記，持「黃碼」期間不能進入指定食肆，三餐要回酒店房間食，再出發到下個景點。有團友認為失去旅遊感覺：「取個飯盒在房吃，覺得很像在家，感受不到在港吃飯，想感覺外出餐廳、吃點心，想有感覺來香港。」旅行社稱，會等行程最後一天變藍碼後，安排團友臨走前吃點心及火鍋。



另外，這個泰國旅行團昨天往乘搭昂坪360纜車，纜車公司派出代表向他們致送紀念品，歡迎他們到訪，又答謝他們的支持。