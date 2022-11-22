出席APEC曾除口罩與多國領導人會面 李家超泰返港確診專家料播疫風險低

■李家超到泰國出席亞太經合組織峰會，與多國領導人展開雙邊會談時均沒戴口罩，包括印尼總統佐科維多多。

■李家超在泰期間曾到當地一間餐廳食早餐。

行政長官李家超上周到泰國參與亞太經合組織峰會（APEC），前晚由曼谷返港，機場核酸檢測呈陽性，在禮賓府居家隔離及工作，他有輕微發熱及喉嚨痛等。他外訪時曾除下口罩與多國領導人會面；隨行的兩名特首辦職員被列為密切接觸者，需隔離檢疫。有專家估計，李在泰國受感染機會較大，料其陽性前數日的播疫風險微乎其微。行政長官辦公室表示，李家超乘坐航機於周日晚上九時半抵港，他在機場做核酸檢測呈陽性，證實確診。李家超訪問曼谷四天期間做的快測結果均呈陰性，而陪同他出訪並同日返港的八名職員，核酸檢測結果均為陰性。同行職員核酸檢測陰性特首辦透露，李昨午輕微發熱，另有喉嚨痛、疲倦等，但大致情況可以，醫生給他處方口服藥；而李於今年九月已接種第四劑科興新冠疫苗。另外，衛生防護中心評估過八名特首辦職員後，指特首辧主任葉文娟及私人秘書杜潔麗曾與李家超參與會議及用餐，故界定二人為密切接觸者並需家居檢疫；其餘六名隨行職員不被列為密切接觸者，可返回辦公室工作。李繼續在禮賓府工作，昨以視像形式參與港區人大代表選舉會議主席團會議；行政會議今日則休會；而他原定出席的公開活動，將由其他官員代表或另作安排。在泰國行程，李家超上周五會議曾獲安排坐在國家主席習近平旁邊，二人都無戴口罩。李亦曾與國務委員兼外長王毅除罩交談。上周六下午會議結束後，李家超和習近平更挽手同步離開。另外，他又先後與多國領導人展開雙邊會談，包括印尼總統佐科維多多、新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福等，全部人都沒戴口罩。李周日（二十日）亦到當地一間餐廳食早餐。輕微發熱喉嚨痛疲倦港大感染及傳染病中心總監何栢良指Omicron變異株潛伏期為一至三日，之後才有機會於呼吸道檢測出陽性，相信李較大機會在泰國受感染。被問及李曾與多人近距離接觸，何指快測陰性人士，即使有傳染性但病毒量低，若在確診二十四小時前或有機會傳人，但陽性前兩至三日傳人的機會微乎其微。港府多名高官連番染疫，其中警務處處長蕭澤頤於今年八月確診後，上周五再中招，保安局局長鄧炳強、海關關長何珮珊、懲教署署長黃國興和消防處處長楊恩健因曾與一哥參與茶聚，被界定為密切接觸者需家居檢疫。