率商貿團赴泰交流 「擦靚香港品牌」

返港確診的行政長官李家超，除了到泰國出席峰會，還率領商貿代表團到當地。代表團二十一人的快測結果均為陰性，昨天繼續招商行程，在曼谷設宴邀請當地商界代表出席，泰國副首相蘇帕塔納蓬形容泰港兩地是兄弟，期望雙方發展更緊密的合作關係。



商貿代表團成員包括商務及經濟發展局局長丘應樺、全國政協常委林建岳、行政會議成員林健鋒、行政會議前召集人陳智思及廠商會會長史立德等。林健鋒總結行程指，商貿團已達到幫政府「擦靚香港品牌」的目標，成功加強香港與泰國商界的聯繫和經貿交流。但他坦言部份外商對本港入境檢疫措施仍有誤解，經解說後，對方也覺得現行措施恰當。他又指，商人看重貿易，相信外商仍覺得香港具發展潛力，是有錢賺的地方。



丘應樺指，今次讓泰國商界了解香港情況，對方亦向他表示很有興趣到香港投資，相信日後會有實質成果。