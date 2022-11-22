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日報新聞 > 港聞

警拘明愛醫院兩護士 涉嫌「普通襲擊」病人

2022-11-22 列印
■明愛醫院於上周五公佈，正調查兩宗涉及投訴醫護人員不恰當對待病人事件。
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明愛醫院於上周五公佈調查兩宗涉及投訴醫護人員不恰當對待病人事件，警方經調查後以涉嫌「普通襲擊」拘捕一男一女。據悉，涉事二人曾分別襲擊病人下體及推頭。

消息稱被捕二人分別為三十九歲男子及三十歲女子。據了解，二人分別犯案，沒有關聯，兩宗案件於不同病房發生。

有指事源於院方接獲護士投訴指遭職場欺凌，涉及兩名內科護士，其間有人報稱有護士暴力對待病人，揭發「案中有案」。
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