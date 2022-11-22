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美股中段跌106點

2022-11-22 列印
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市場關注中國疫情發展及環球經濟狀況。杜指中段跌一百零六點，報三三六三九點；納指則報一一○三一點，跌一百一五點。滙控美國預託證券價格見四十四點六四港元，升零點二九港元；騰訊則見二百八十二點一港元，跌一點一港元。
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