美股中段跌106點
出席APEC曾除口罩與多國領導人會面 李家超泰返港確診專家料播疫風險低
行政長官李家超上周到泰國參與亞太經合組織峰會（APEC），前晚由曼谷返港，機場核酸檢測呈陽性，在禮賓府居家隔離及工作，他有輕微發熱及喉嚨痛等。他外訪時曾除下口罩與多國領導人會面；隨行的兩名特首辦職員被...
2022-11-22
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臉部嚴重骨折恐毀容 浙江女網紅遭變態男襲擊
浙江省永康市一名二十歲姓徐抖音女網紅上周六在網上發文控訴，指她上月三十日進入一間公廁後，遭一名變態男子尾隨，對方突然用磚頭不停毆打她，又挖她的眼睛和企圖拔她的舌頭。事後她臉部嚴重受傷恐毀容。涉案十九歲...
2022-11-22
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至少56死逾700人受傷 印尼展玉5.6級地震
在印尼爪哇島距離首都耶加達七十五公里的展玉，昨午一時許發生五點六級地震，震源深度十公里，部份地方出現山泥傾瀉。據當地官員透露至少有五十六人死亡，約七百人受傷。首都耶加達有強烈震感，有高樓大廈搖晃，有學...
2022-11-22
- 烏核電廠再遭轟炸 IAEA警告籲立即停手
- 降雪量高達1.9米3人死 紐約州遭歷史最強暴風雪吹襲
- 辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
- 周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決
- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
- 北約：波蘭導彈或來自烏軍 澤連斯基強烈否認
- 北韓向東部海域射彈道導彈
- G20中英峰會面談取消 導彈襲波蘭辛偉誠急處理
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朗譽上樓書擬周內開價
由保利置業及尚嘉控股合作發展，位於油塘高超道全新項目朗譽積極部署推售，項目昨日正式上載樓書，並首度開放示範單位。發展商計劃周內公佈價單，並開放示範單位供公眾參觀。朗譽昨日開放兩個示範單位，均屬交樓標準...
2022-11-22
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內地疫情升溫利淡大市 恒指再挫336點成交縮
港股繼上周累升逾600點後，昨日再度調整，恒指低開338點後，跌幅一度擴至下跌603點，收報17655點，跌336點，大市成交縮至1102億元。分析指，大市表現或受內地疫情升溫的負面消息拖累，內需消費...
2022-11-22
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深諳萬事起頭難 美斯飛「沙」劈石
第五次參加世界盃的美斯，今晚將會亮相，在魯賽爾球場帶領大熱門之一的阿根廷於C組首輪鬥沙特阿拉伯。這名三十五歲老將過去四次參加世盃，已深明「萬事起頭難」的道理，就算近日曾因輕傷缺陣操練，對手又是同組最弱...
2022-11-22
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林敏驄首拍劇強勢入圍爭視帝 馬國明為靚湯拉票譚俊彥力撐山聰馬國明為靚湯
無線年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日在將軍澳電視城舉行，無線昨舉行記者會揭曉16個獎項提名名單，當中視帝、視后之爭最為矚目，首次拍劇的林敏驄，憑台慶劇《下流上車族》強勢入圍，與大熱...
2022-11-22
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李一飄 - 放寬「黃碼」限制 或設旅客專用食店｜社論
千呼萬喚，迎來首個「團出團入」的入境旅團，業界招呼周到，務求賓至如歸，但旅客抵埗首三天須遵從黃碼限制，無法自由享受本港美食，大歎「沒有外遊感覺」，港府必須重視他們的感受，研究進一步放寬對「團出團入」的...
2022-11-22
- 李純恩 - 一說三十年｜好好過日子
- 盧永雄 - 中美三次經貿互動 有啟示｜巴士的點評
- KellyChu - 展示香港經典少女漫畫時代印記 《13点》郵票下月6日發售｜Executive日記
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浪漫勇士捧馬會盃 金鑽貴人贏馬會短途錦標 金鎗六十 一哩稱王稱帝
昨日舉行三場國際賽預賽，結果呂廄「金鎗六十」勝出馬會一哩錦標，沈廄「浪漫勇士」奪得馬會盃，文廄「金鑽貴人」贏馬會短途錦標；後駒騎者潘頓另贏蔡廄「健康快駒」、文廄「線路神驊」和希廄「東方飛影」，於第九場...
2022-11-21
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