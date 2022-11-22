賞你遊再推170新行程

旅發局表示，第四輪「賞你遊香港」首批行程反應熱烈，推出首日迅速額滿 ，於是推出第二批一百七十個行程，延續五大主題，包括歷史古跡、探索文化、大城小區、維港秘景及尋覓美食，今早十點可起透過活動網站的指定方法報名，名額有限，先到先得。



第二批「賞你遊」包括一百七十個行程，參加者可化身時空旅人，一睹新石器時代出土文物；亦可參觀年逾四百的古老樹屋、認識本地漁農業發展、在海濱海風下做瑜伽、乘坐觀光船暢遊維港、品嚐嘗多國特色美饌等。



此外，市民亦可參加付費「尊尚旅行團」，只需付出數十至二百元不等的團費，便有專人指導烹調正宗泰國菜；亦可親手製作擴香石、護膚品、馬賽克燭台工作坊；或暢遊有機農莊、品嚐星級酒店高級海鮮晚餐等。