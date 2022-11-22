賞你遊再推170新行程

第二批「賞你遊」包括一百七十個行程，參加者可化身時空旅人，一睹新石器時代出土文物；亦可參觀年逾四百的古老樹屋、認識本地漁農業發展、在海濱海風下做瑜伽、乘坐觀光船暢遊維港、品嚐嘗多國特色美饌等。
此外，市民亦可參加付費「尊尚旅行團」，只需付出數十至二百元不等的團費，便有專人指導烹調正宗泰國菜；亦可親手製作擴香石、護膚品、馬賽克燭台工作坊；或暢遊有機農莊、品嚐星級酒店高級海鮮晚餐等。
行政長官李家超上周到泰國參與亞太經合組織峰會（APEC），前晚由曼谷返港，機場核酸檢測呈陽性，在禮賓府居家隔離及工作，他有輕微發熱及喉嚨痛等。他外訪時曾除下口罩與多國領導人會面；隨行的兩名特首辦職員被...
2022-11-22
浙江省永康市一名二十歲姓徐抖音女網紅上周六在網上發文控訴，指她上月三十日進入一間公廁後，遭一名變態男子尾隨，對方突然用磚頭不停毆打她，又挖她的眼睛和企圖拔她的舌頭。事後她臉部嚴重受傷恐毀容。涉案十九歲...
2022-11-22
在印尼爪哇島距離首都耶加達七十五公里的展玉，昨午一時許發生五點六級地震，震源深度十公里，部份地方出現山泥傾瀉。據當地官員透露至少有五十六人死亡，約七百人受傷。首都耶加達有強烈震感，有高樓大廈搖晃，有學...
2022-11-22
由保利置業及尚嘉控股合作發展，位於油塘高超道全新項目朗譽積極部署推售，項目昨日正式上載樓書，並首度開放示範單位。發展商計劃周內公佈價單，並開放示範單位供公眾參觀。朗譽昨日開放兩個示範單位，均屬交樓標準...
2022-11-22
港股繼上周累升逾600點後，昨日再度調整，恒指低開338點後，跌幅一度擴至下跌603點，收報17655點，跌336點，大市成交縮至1102億元。分析指，大市表現或受內地疫情升溫的負面消息拖累，內需消費...
2022-11-22
第五次參加世界盃的美斯，今晚將會亮相，在魯賽爾球場帶領大熱門之一的阿根廷於C組首輪鬥沙特阿拉伯。這名三十五歲老將過去四次參加世盃，已深明「萬事起頭難」的道理，就算近日曾因輕傷缺陣操練，對手又是同組最弱...
2022-11-22
無線年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日在將軍澳電視城舉行，無線昨舉行記者會揭曉16個獎項提名名單，當中視帝、視后之爭最為矚目，首次拍劇的林敏驄，憑台慶劇《下流上車族》強勢入圍，與大熱...
2022-11-22
千呼萬喚，迎來首個「團出團入」的入境旅團，業界招呼周到，務求賓至如歸，但旅客抵埗首三天須遵從黃碼限制，無法自由享受本港美食，大歎「沒有外遊感覺」，港府必須重視他們的感受，研究進一步放寬對「團出團入」的...
2022-11-22
昨日舉行三場國際賽預賽，結果呂廄「金鎗六十」勝出馬會一哩錦標，沈廄「浪漫勇士」奪得馬會盃，文廄「金鑽貴人」贏馬會短途錦標；後駒騎者潘頓另贏蔡廄「健康快駒」、文廄「線路神驊」和希廄「東方飛影」，於第九場...
2022-11-21